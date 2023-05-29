Стильний флагман: Cadillac презентував недорогого конкурента Audi A8 та BMW 7 Series (фото)

Седан Cadillac CT6 другого покоління став елегантнішим на вигляд і отримав набір сучасних технологій. З лінійки моделі зникли гібридна версія та топовий варіант з V8.

У Китаї відбулася презентація нового Cadillac CT6. Друге покоління флагманського седана F-класу надходить у продаж із літа за ціною від 50 800 до 66 300 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

Дизайн седана став елегантніше Фото: General Motors

Новий Cadillac CT6, як і його попередник, випускатиметься в Китаї. Виробництво моделі у США припинено у 2020 році і на північноамериканському ринку почали продавати седани китайської збірки.

Седан Cadillac CT6 2024 став елегантнішим на вигляд – у нього більш плавні лінії кузова та похилий дах. Фірмова широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами, а ліхтарі нагадують кілі Cadillac 50-х років.

На передній панелі встановлено великий вигнутий дисплей Фото: General Motors

Конкурентами CT6 стануть набагато дорожчі Audi A8, BMW 7 Series та Lexus LS. Модель, як і раніше, побудована на платформі GM Omega і за габаритами порівнянна з попередником.

Розміри Cadillac CT6 2024:

довжина – 5223 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1473 мм;

колісна база – 3109 мм.

Салон оздоблений шкірою Nappa та деревом Фото: General Motors

В обробці салону використані шкіра Nappa та дерево, а підсвічування може змінювати колір (доступні 26 різних відтінків). На передній панелі встановлено вигнутий 33-дюймовий дисплей. Серед опцій є 1400-ватна акустика AKG, паркувальний автопілот та система напівавтономного водіння Super Cruise.

Новий Cadillac CT6 дебютував із 2,0-літровою турбочетвіркою на 237 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 7,5 сек і розвиває 230 км/год, а середня витрата палива становить 7,7 л/100 км. Потім має з'явитися 3,0-літровий V6 твін-турбо потужністю близько 400 к. с., а ось від V8 та гібридного варіанту відмовилися.

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