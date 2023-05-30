Українець налагодив випуск недорогих електробайків для ЗСУ (фото, відео)

Електробайк здатний розвинути 60 км/год і має запас ходу 150 км. Повна зарядка акумулятора займає 4 години.

Іван Шевченко з Рівного розробив та запустив у виробництво двоколісний електротранспорт для ЗСУ. Він уже випустив 10 електробайків, ще 2 – перебувають на стадії збирання. Про винахідника розповіли у сюжеті "Суспільне Рівне".

Електробайк здатний розвинути 60 км/год Фото: скриншот / YouTube

Ідея побудувати бюджетний електробайк народилася у Івана Шевченка під час паливної кризи, спровокованої російськими обстрілами нафтобаз. Майстер експериментував, змінював посадку та геометрію і лише з п'ятої спроби створив остаточний варіант байка.

Іван Шевченко зібрав уже 10 електробайків Фото: скриншот / YouTube

Електричний мотоцикл здатний розвинути 60 км/год і має запас ходу в 150 км. Його повна зарядка займає 4 години, також передбачені USB-роз'єм для підзарядки різних гаджетів.

Спочатку Іван планував електробайк виключно для себе, проте розробка зацікавила ЗСУ. Захисники України потребують тихого та малопомітного транспорту для виїзду на позицію та запуску легких дронів.

Розробка Івана Шевченка чудово підходить на цю роль. Електромотоцикл безшумний і практично не видно тепловізору.

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