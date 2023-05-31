Потужна легенда: культовий американський спорткар 30 років стояв занедбаним у гаражі (відео)

Кабріолет Chevrolet Corvette 1967 оснащений величезним 7,0-літровим V8 на 435 к. с. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 5,5 секунди і розвинути 245 км/год.

У США виявили занедбаний раритет – Chevrolet Corvette Stingray 1967 року у потужній зарядженій версії L71. Легендарний спорткар не виїжджав на дороги близько 30 років. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Спорткар не виїжджав на дороги 30 років Фото: скриншот / YouTube

Кабріолет Chevrolet Corvette Stingray знайшли у штаті Міссурі. Хоча автомобіль покритий товстим шаром пилу та бруду, він на диво добре зберігся. Кузов Corvette пластиковий, а тому не іржавіє. Салон авто також у непоганому стані, тобто відновити спорткар буде нескладно.

Спорткар досить непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube Під капотом встановлений 7,0-літровий 435-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

Двигун Chevrolet Corvette 1967 також в хорошому стані, причому він особливий. Під капотом встановлений 7,0-літровий V8, доповнений одразу трьома карбюраторами. Він розвиває 435 к. с. і має піковий крутний момент в 620 Нм.

З 4-ступінчастою механічною КПП Chevrolet Corvette L71 розганяється до 100 км/год за 5,5 с та долає ¼ милі (402 м) за 12,9 с. Максимальна швидкість становить 245 км/год.

Експерти повідомляють, що двигун може бути нерідним, але навіть у цьому випадку Chevrolet Corvette після реставрації коштуватиме понад 100 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії виявили рідкісний спорткар 60-х і він завівся після 40 років простою.

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