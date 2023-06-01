Geely представили потужний гібридний кросовер з яскравим дизайном за $19 500 (фото)

Geely Galaxy L7 доступний у кількох версіях та оснащений гібридною силовою установкою потужністю 390 к.с. У список обладнання входять підігрів та вентиляція передніх сидінь, 11 динаміків Infinity та системи допомоги водієві.

У Китаї стартував продаж нового гібридного кросовера Geely Galaxy L7. Модель відрізняється яскравим дизайном, багатим оснащенням та потужною силовою установкою. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Geely Galaxy L7 стане першою моделлю в лінійці Galaxy. До неї увійдуть лише електричні та гібридні автомобілі.

Кросовер отримав стильний дизайн з роздільною передньою оптикою. Капот огинають вузькі ходові вогні. Відмінною рисою нової моделі є відсутність звичної решітки радіатора.

Geely Galaxy L7 отримав стрімкий силует Фото: autohome.com.cn

Позаду розташовані вузькі ліхтарі, з'єднані в один блок. На задньому бампері є масивний дифузор.

Задні ліхтарі з'єднані в один блок Фото: autohome.com.cn

Габарити Geely Galaxy L7:

довжина — 4700 мм;

ширина — 1905 мм;

висота — 1685 мм;

колісна база — 2785 мм.

Geely Galaxy L7 оснащений гібридною силовою установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном та електромотором сумарною потужністю 390 к.с. і 535 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

На вибір доступні два акумулятори місткістю 9,11 або 18,7 кВт·год. Перший варіант забезпечує запас ходу на електротязі до 43 км, а другий — 115 км.

В інтер'єрі розташовані три дисплеї. Для водія доступна 10,25-дюймова панель приладів. Інші дисплеї мають діагональ 13,2 та 16,2 дюйма.

В інтер'єрі розташовані три великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

У список оснащення входять: підігрів та вентиляція передніх сидінь, підставка для ніг, 11 динаміків Infinity, розблокування авто через смартфон та системи допомоги водієві. Як опцію можна замовити 25,6-дюймовий центральний дисплей.

Ціни на Geely Galaxy L7 становлять від 138 700 до 173 700 юанів (від 19 500 до 24 430 доларів). Модель вже доступна для замовлення у Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі з 2024 року почнуться продажі Lynk & Co 02 від Geely і Volvo.