У тренді — кросовери: названо найпопулярніші нові авто в Україні (фото)

У десятці лідерів українського ринку одразу дев'ять кросоверів. Серед них є електромобілі та моделі преміум-класу.

За травень 2023 року в Україні продали 5,1 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

Популярність кросоверів на українському ринку постійно зростає останніми роками. Їхня частка вже сягнула 75%.

Renault Duster залишається лідером українського авторинку Фото: Renault

У ТОП 10 лідерів українського авторинку – одразу дев'ять кросоверів. Винятком є седан Toyota Corolla, але це обумовлено великим замовленням цих авто для Національної поліції.

Найпопулярніші автомобілі в Україні — кросовери Renault Duster (472 авто) та Toyota RAV4 (253 шт.). Також слід відзначити влучення в десятку лідерів дорого преміального Volkswagen Touareg, а також одразу двох електрокросоверів — Honda M-NV і Volkswagen ID.4.

До ТОП 5 лідерів потрапив електрокросовер Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто в Україні за травень 2023 року:

Renault Duster — 472 шт. Toyota RAV-4 — 253 шт. Toyota Corolla — 172 шт. Volkswagen ID.4 — 168 шт. Hyundai Tucson – 155 шт. Mazda CX5 — 137 шт. Nissan Qashqai — 109 шт.; Suzuki Vitara — 109 шт. Dongfeng-Honda M-NV — 107 шт. Volkswagen Touareg — 104 шт.

Тренд зростання популярності моделей підвищеної прохідності — глобальний. Найпопулярніші авто у світі — також кросовери та позашляховики.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км.