У тренді — кросовери: названо найпопулярніші нові авто в Україні (фото)
У десятці лідерів українського ринку одразу дев'ять кросоверів. Серед них є електромобілі та моделі преміум-класу.
За травень 2023 року в Україні продали 5,1 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
Популярність кросоверів на українському ринку постійно зростає останніми роками. Їхня частка вже сягнула 75%.
У ТОП 10 лідерів українського авторинку – одразу дев'ять кросоверів. Винятком є седан Toyota Corolla, але це обумовлено великим замовленням цих авто для Національної поліції.
Найпопулярніші автомобілі в Україні — кросовери Renault Duster (472 авто) та Toyota RAV4 (253 шт.). Також слід відзначити влучення в десятку лідерів дорого преміального Volkswagen Touareg, а також одразу двох електрокросоверів — Honda M-NV і Volkswagen ID.4.
Найпопулярніші авто в Україні за травень 2023 року:
- Renault Duster — 472 шт.
- Toyota RAV-4 — 253 шт.
- Toyota Corolla — 172 шт.
- Volkswagen ID.4 — 168 шт.
- Hyundai Tucson – 155 шт.
- Mazda CX5 — 137 шт.
- Nissan Qashqai — 109 шт.;
- Suzuki Vitara — 109 шт.
- Dongfeng-Honda M-NV — 107 шт.
- Volkswagen Touareg — 104 шт.
Тренд зростання популярності моделей підвищеної прохідності — глобальний. Найпопулярніші авто у світі — також кросовери та позашляховики.
Також Фокус повідомляв, що в Україні з'являться недорогі електрокросовери Citroen із запасом ходу понад 400 км.