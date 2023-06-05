Раритет із 90-х: в Україні помітили маловідомий спорткар Mercedes (фото)

Brabus 2.6 – тюнінгований Mercedes-Benz SLK першого покоління. Купе-кабріолет отримав потужніший двигун, а в обробці його салону ісользований карбон.

У Києві помітили раритетний Brabus 2.6. Спортивний кабріолет випускали дуже невеликі серії. Фото автомобіля з'явилося на сторінці topcars_ua у Instagram.

Brabus 2.6 – маловідома спортивна заряджена версія купе-кабріолета Mercedes-Benz SLK, яку випускали з 1997 до 2000 року. Новим такий спорткар коштував 56 400 євро.

Купе-кабріолет оснащений 2,6-літровим компресорним двигуном на 250 л. с. Фото: Topcars UA

Цифрове позначення у назві моделі вказує на збільшений об'єм 2,6-літрової компресорної четвірки. Це рідкісний випадок, коли Brabus взялися допрацювати мотор щодо невеликого об'єму.

Після тюнінгу двигун почав розвивати 250 к. с. та 340 Нм. З 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6,9 секунди, а максимальна швидкість становить 257 км/год. Крім того, тюнінг Mercedes SLK торкнувся ходової та гальма.

В обробці салону використаний карбон Фото: Topcars UA

Візуально Brabus 2.6 мало чим відрізняється від стандартного Mercedes SLK першого покоління. Купе-кабріолет отримав обважування та колісні диски особливого дизайну, а його фари тоновані. Салон оброблений шкірою та карбоном, також замінені важелі КПП та гальма стоянки. Оснащення включає фірмовий телефон Mercedes.

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