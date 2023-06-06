У США презентували брутальний 800-сильний пікап Ford для серйозного бездоріжжя (фото)

Ford F-150 від Shelby отримав компресорний двигун і посилену підвіску. Пікап випустять лімітованою серією та приурочать до 100-річчя Керолла Шелбі.

Лінійку Ford F-150 поповнила заряджена версія Carroll Shelby Centennial Edition. Це один із найпотужніших пікапів у світі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Shelby American.

Пікап запропонований у версіях на 400 та 800 к. с. Фото: Shelby

У Shelby виконують тюнінг Ford із 1965 року. В основному в Техасі допрацьовували Ford Mustang, але іноді там випускають і спортивні пікапи. Як випливає з назви, Ford F-150 Carroll Shelby Centennial Edition присвятили 100-річчю від дня народження засновника компанії — знаменитого гонщика та конструктора Керролла Шелбі.

Головні зміни сталися під капотом Ford F-150. 5,0-літровий V8 після доопрацювання розвиває 400 к. с. в атмосферній версії та 800 к. с. — із компресором (це на 100 сил більше, ніж у топового Ford F-150 Raptor R). Крім того, для бездоріжжя посилили підвіску пікапа та встановили регульовані амортизатори.

Салон оздоблений двоколірною шкірою Фото: Shelby

Відрізнити новий Ford F-150 Carroll Shelby Centennial Edition від стандартного пікапа можна за агресивнішою передньою частиною, капотом із повітрозабірником і 22-дюймовими позашляховими шинами.

Салон обробили двоколірною шкірою, замінили килимки та встановили пам'ятні таблички із серійним номером моделі. Комплектація відповідає версії Ford F-150 Lariat із віртуальною панеллю приладів, електроприводом і вентиляцією сидінь.

Підвіска пікапа посилена для бездоріжжя Фото: Shelby

Усього випустять лише 100 ювілейних Ford F-150 Shelby. За 400-сильний варіант просять 129 450 доларів, а за 800-сильний — 138 495 доларів.

Примітно, що Carroll Shelby Centennial Edition недовго буде найпотужнішим Ford F-150. Уже готується 1000-сильний пікап.

Раніше Фокус повідомляв, що Shelby випустили свій перший електромобіль.

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