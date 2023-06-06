Новий Peugeot 3008 2024 показали на перших офіційних фото

Кросовер Peugeot 3008 2024 стане першою моделлю марки із салоном i-Cockpit нового покоління. Автомобіль отримає величезний вигнутий дисплей.

З'явилися перші офіційні фото Peugeot 3008 третього покоління. Кросовер презентують у вересні, а його продажі стартують до кінця року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

На знімках показано салон Peugeot E-3008 – електричної версії кросовера. Втім, у бензинового варіанта інтер'єр буде таким самим.

Колір підсвічування можна змінювати Фото: Stellantis

Новий Peugeot 3008/E-3008 стане першою моделлю марки, що одержала інтер'єр i-Cockpit нового покоління. Головна його особливість — величезний 21-дюймовий дисплей. Як і у попередника, прилади встановлені високо, а кермо компактне і приплюснуть зверху та знизу.

Крім того, частина кнопок на центральній панелі зроблено сенсорними та програмованими – водій сам зможе вибрати функції для них. А замість важеля КПП тепер встановлено невеликий джойстик на передній панелі. Колір підсвічування можна змінювати.

Кросовер Peugeot 3008 2024 стане першою моделлю марки на новій платформі STLA Medium. Поряд із бензиновими та гібридними версіями в лінійці вперше з'явиться електромобіль Peugeot E-3008 – його запропонують у трьох різних модифікаціях з переднім та повним приводом. Модель вже бачили на тестах — у неї стрімкий купеподібний профіль.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер Peugeot 2008.

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