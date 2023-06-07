В Україні з'явилися дешеві електрокросовери Chevrolet із запасом ходу понад 500 км (фото)

Новий Chevrolet Menlo отримав 170-сильний мотор та батарею на 61,1 кВт∙год. Недорогий електрокросовер вартістю від 24 000 доларів доступний у багатих комплектаціях.

На українському ринку з'явились електромобілі Chevrolet Menlo. Один такий кросовер сфотографували у Києві – знімки з'явилися на сторінці topcars_ua в Instagram.

Новий Chevrolet Menlo — дуже дешева модель, вартість якої на українському ринку починається з 24-25 тисяч доларів і навіть топові багато оснащені версії коштують 31-32 тис. доларів. Кросовер Chevrolet поставляють у нашу країну з Китаю, адже саме там на спільному підприємстві General Motors та SAIC налагоджено складання цих авто.

Запас ходу електрокара складає 518 км Фото: Topcars UA

Електромобіль Chevrolet Menlo – 4,6-метровий кросовер із стриманим дизайном. Авто має довгий капот і мускулисті розширені крила.

Салон Chevrolet Menlo оброблений тканиною та шкірою. Автомобіль має віртуальну панель приладів і великий 10,1-дюймовий тачскрин. Об'єм багажника становить 433-1077 л.

Бюджетний електрокросовер Chevrolet Menlo досить багато оснащений. У топовій версії є панорамний дах, камери кругового огляду, функція доступу до салону зі смартфона, паркувальний автопілот. Також обов'язковими для всіх Menlo є системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон.

У салоні встановлені віртуальний щиток приладів і великий тачскрин. Фото: General Motors

Новий Chevrolet Menlo оснащений 170-сильним мотором на передній осі та батареєю на 61,1 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 9,6 с і розвиває 170 км/год, а запас ходу становить 518 км.

Також в Україну завозять і старі електромобілі Chevrolet Menlo, випущені до 2022 року. Вони мають 150-сильний мотор, а ємність батареї складає 52,5 кВт∙год. Запас ходу – 410 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися дешеві комерційні електромобілі від General Motors.

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