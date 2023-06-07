Британці показали потужний та недорогий кросовер із витратою 1,8 л на 100 км (фото)

Кросовер MG EHS оснащений 258-сильною гібридною установкою. Він розганяється до 100 км/год за 6,9 сек і здатний проїхати 52 км на електротязі.

Опубліковано перші фото нового MG EHS 2023. Гібридний кросовер пройшов модернізацію за бензиновою версією моделі. Про це повідомляє сайт L'argus.

Гібрид, що заряджається, візуально не відрізняється від бензинового MG HS 2023. Кросовер отримав величезну "пащу" решітки радіатора та тоненькі світлодіодні фари. Також замінені ліхтарі, а задній бампер став масивнішим і оброблений хромом.

У кросовера повністю змінено передню частину Фото: MG

У салоні замінено перемикачі на центральній панелі та встановили покращену мультимедійну систему. Гібридний кросовер MG EHS позиціонують як топову версію, тому він багатше оснащений. У базовій версії є камери кругового огляду, віртуальна панель приладів, навігація та спортивні сидіння з підігрівом.

Гібрид MG EHS, що заряджається, обладнаний 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором, які сумарно видають 258 к. с. та 370 Нм. Розгін до 100 км/год займає 6,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.

Кросовер отримав нову мультимедійну систему Фото: MG

Водночас витрата палива у комбінованому циклі становить 1,8 л/100 км. Акумуляторна батарея ємністю 16,6 кВт∙год дозволяє проїхати 52 км в електричному режимі, а зарядити її можна за 4 години. Ціна MG EHS стартує з 35 тис. євро, тобто це найдешевший гібрид, що заряджається на європейському ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що MG повернулися до випуску недорогих спортивних авто та презентували 544-сильний родстер Cyberster.

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