General Motors показали футуристичний седан з дверима "крило чайки" (фото)

Концепткар Buick Proxima спрямований на китайський ринок. Модель відрізняється незвичайним дизайном з дверима типу "крило чайки", які відчиняються вгору.

General Motors представили концепткар Buick Proxima. Електричний седан створила дизайн-студія концерну у китайському Шанхаї. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Buick Proxima демонструє майбутній напрямок бренду. У такому стилі буде виконано більшість нових електромобілів Buick.

Buick Proxima відрізняється ефектними дверима типу "крило чайки". Седан отримав футуристичний дизайн з вузькими передніми фарами та незвичайними світловими елементами.

На Buick Proxima встановили двері типу "крило чайки" Фото: General Motors

General Motors планує збільшити виробництво нових автомобілів на ринку Китаю. Особлива увага буде приділена повністю електричним моделям.

Шанхайська студія дизайну працює одразу над кількома новими проєктами спільно з General Motors. Серед них кілька преміальних та бюджетних електромобілів, які можуть з'явитися вже до 2030 року.

Електричний седан Buick Proxima не отримає серійної версії. Це демонстративний шоукар, який відображає напрацювання дизайн-студії.

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