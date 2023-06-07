General Motors показали футуристичний седан з дверима "крило чайки" (фото)

Концепткар Buick Proxima спрямований на китайський ринок. Модель відрізняється незвичайним дизайном з дверима типу "крило чайки", які відчиняються вгору.

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General Motors представили концепткар Buick Proxima. Електричний седан створила дизайн-студія концерну у китайському Шанхаї. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Buick Proxima демонструє майбутній напрямок бренду. У такому стилі буде виконано більшість нових електромобілів Buick.

Buick Proxima відрізняється ефектними дверима типу "крило чайки". Седан отримав футуристичний дизайн з вузькими передніми фарами та незвичайними світловими елементами.

На Buick Proxima встановили двері типу "крило чайки" Фото: General Motors

General Motors планує збільшити виробництво нових автомобілів на ринку Китаю. Особлива увага буде приділена повністю електричним моделям.

Шанхайська студія дизайну працює одразу над кількома новими проєктами спільно з General Motors. Серед них кілька преміальних та бюджетних електромобілів, які можуть з'явитися вже до 2030 року.

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Електричний седан Buick Proxima не отримає серійної версії. Це демонстративний шоукар, який відображає напрацювання дизайн-студії.

Раніше Фокус повідомляв, що в лінійці Chevrolet незабаром може з'явитися компактний пікап.