В Україні з'явився найдешевший кросовер Subaru: комплектації та ціни
Subaru Crosstrek доступний в Україні за ціною від 1 336 600 грн. Кросовер оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 156 к.с.
В Україні стартував продаж бюджетного кросовера Subaru Crosstrek, який раніше був відомий під назвою XV. Модель доступна на нашому ринку у двох комплектаціях. Про це розповіли на сайті бренду.
Subaru Crosstrek був представлений у 2022 році в Японії. Постачання кросовера до Європи мали розпочатися того ж року, але через дефіцит чіпів їх відклали.
Кросовер отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. На кузові є пластикові накладки, які захищають лакофарбове покриття від бруду.
Габарити Subaru Crosstrek 2023:
- довжина — 4480 мм;
- ширина — 1800 мм;
- висота — 1600 мм;
- колісна база — 2670 мм.
В інтер'єрі розмістили вертикальний дисплей інформаційно-розважальної системи та мультифункціональне кермо.
Subaru Crosstrek на українському ринку буде доступний лише з 2,0-літровим опозитним двигуном потужністю 156 к.с. і 196 Нм крутного моменту. Він працює в парі з безступеневою трансмісією Lineartronic та системою повного приводу.
Середня витрата палива у міському циклі становить 9,4 літра на 100 км. За містом кросовер витрачає 6 літрів бензину на 100 км.
В Україні Subaru Crosstrek доступний у версіях Active та Premium. Вони відрізняються оснащенням та додатковими опціями.
Комплектація Premium пропонує шкіряний салон, люк з електроприводом, електрорегулювання сидіння водія, LED фари, підігрів керма, систему кругового огляду, автоматичне керування дальнім світлом і систему автоматичного керування кермом.
Базова модель Active отримала 17-дюймові колісні диски. Для комплектації Premium передбачено 18-дюймові колісні диски.
Комплектація Active доступна за ціною 1 336 600 грн. За версію Premium доведеться заплатити 1 500 600 грн.
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