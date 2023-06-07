Бензин із молока: у США розробили інноваційне біопаливо

Біопаливо одержують із пермеату — побічного продукту фільтрації молока. Його переганяють в етанол, яким можна заправляти авто замість бензину.

У США винайшли нове екологічно чисте біопаливо. Його виготовляють із звичайного коров'ячого молока. Про це повідомляє сайт Automotive News.

Незвичайне біопаливо розробили власники молочних ферм із американського штату Мічиган. Виготовляють його із молочного пермеату – побічного продукту фільтрації молока.

Пермеат містить у собі лактозу, а також вітаміни та мінерали. З нього в деяких країнах роблять слабоалкогольні напої, але можна переганяти пермеат в низьковуглецевий етиловий спирт. Саме такий біоетанол можна використовувати як паливо для бензинових двигунів внутрішнього згоряння. Він підходить як для легкових, так і для вантажних машин, а вихлоп такого палива містить дуже мало шкідливих речовин.

Американські фермери підписали угоду з канадською винокурнею Dairy Distillery та спільно побудують великий завод із перегонки молочного пермеату у біоетанол для авто. Підприємство зможе випускати по 8,3 мільйона літрів палива щорічно.

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