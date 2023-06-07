Шик та авангард: DS презентували інтер'єр автомобілів майбутнього (фото)

Інтер'єр DS Mi.21 виконаний у стилістиці театральної ложі. Салон оформлений у нестандартному стилі, а в його оздобленні використані дорогі матеріали.

У Парижі на бієнале Revelations презентували концепт DS Mi.21. Він демонструє напрямок розвитку інтер'єрів моделей французького преміум-бренду в найближчі 5 років. Про це повідомляє сайт концерну Stellantis.

Концепт демонструє, якими будуть інтер'єри DS у найближчі 5 років Фото: Stellantis

DS Mi.21 – не повноцінний автомобіль, а частина машини з дверима та салоном. Розробили його дизайнери Томас Бувере та Вінсент Лобрі. Їх ідеєю було зробити салон авто схожим на театральну ложу з не надто яскравим освітленням і багатим внутрішнім оздобленням.

Сидіння прикрашені оригінальними складками Фото: Stellantis

В обробці салону використано велюр і оксамит, причому на сидіннях з'явилися оригінальні складки. Усюди є чорний "рояльний" лак.

Дуже незвичайно виглядають звужене зверху кермо з екраном по центру і круглі знімні панелі в дверях з контурним діодним підсвічуванням. Між сидіннями встановили широкий підлокітник.

У великого динаміка прозорий корпус Фото: Stellantis

Зображення проєктується прямо на передню панель, також з її боків встановлено два дисплеї. Центральна консоль у салоні відсутня – це дозволило звільнити більше простору. На її місці встановлено великий круглий динамік аудіосистеми із прозорим корпусом.

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