Величезні колеса та 800 сил: представлений екстремальний "Гелендваген" для бездоріжжя (фото)

Тюнінг Mercedes-AMG G63 4x4 підняв потужність його двигуна до 800 к. с. Позашляховик отримав карбонові кузовні деталі, а в його салоні покращено оздоблення.

Брутальний позашляховик Mercedes-AMG G63 4x4² став ще екстремальнішим. Гелендваген доопрацювали спеціалісти Brabus. Про це повідомляється на сайті тюнінг-ательє.

Кліренс позашляховика складає 350 мм Фото: brabus.com

Новий Brabus 800 4x4² Superblack (саме так назвали авто) дізнається по карбонових розширювачах арок та капоту з повітрозабірниками. Крім того, встановлені 22-дюймові колеса Monoblock HD.

Салон Mercedes-AMG G63 4x4² оздоблений дорогою шкірою, що стьобає, а також карбоном і алькантарою. У Brabus пошили для позашляховика особливі килимки та виготовили таблички із серійним номером моделі.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: brabus.com

Тюнінг Гелендвагена торкнувся і двигуна. Цифрове позначення в назві вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо, що зросла до 800 сил. Максимальний обертальний момент сягнув 1000 Нм. Brabus 800 Superblack розганяється до 100 км/год за 4,6 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

Усередині з'явилися таблички із серійним номером моделі Фото: brabus.com

Разом з тим Mercedes-AMG G63 4x4² зберіг усі позашляхові атрибути. Гелендваген оснащений портальними мостами та величезними шинами, а його кліренс досягає 350 мм.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні майстри відтворили Mercedes-AMG G63 4x4².

Також ми писали, що в Києві помітили найдорожчий електрокросовер Mercedes.