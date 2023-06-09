У США електричний пікап Rivian R1T спалахнув і вибухнув під час зарядки (фото)

Рятувальники тривалий час не могли загасити полум'я, оскільки акумуляторні елементи почергово вибухали. Наразі поліцейські та компанія Rivian проводять розслідування інциденту.

В американському місті Мілл-Веллі електричний пікап Rivian R1T спалахнув під час зарядки. Електромобіль сильно обгорів і тепер потребує дорогого ремонту. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Інцидент стався увечері 5 червня. Займання сталося під час заряджання електричного пікапа.

Вогонь охопив частину автомобіля, де знаходиться зарядний порт. На щастя, ніхто не постраждав.

Полум'я охопило ту частину авто, де знаходиться зарядний порт Фото: Reddit

Рятувальники тривалий час не могли загасити полум'я. Через кілька годин їм все ж таки вдалося погасити пожежу.

У Rivian заявили, що компанія вже проводить розслідування. За їхніми словами, інцидент не був пов'язаний з високовольтною батареєю.

Однією з потенційних причин пожежі може стати несправна зарядна станція. Проте, не виключено, що і сам електромобіль міг призвести до інциденту.

Наразі не відома точна причина пожежі. Більшість користувачів все ж таки схиляються до того, що проблема пов'язана з акумуляторною батареєю пікапа.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний позашляховик Rivian R1S застряг у піску, і його кілька днів не могли звільнити.