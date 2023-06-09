У Китаї готують доступного конкурента Toyota Land Cruiser та Land Rover Defender (фото)

Haval B26 стане найбільшим позашляховиком у лінійці марки. П'ятиметрове авто запропонують у гібридних модифікаціях.

Опубліковано перші офіційні фото Haval B26. Великий позашляховик має офіційно презентувати у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Haval B26 (назва моделі може змінитися) стане найбільшим позашляховиком марки. Його довжина становитиме близько 5 метрів. Очікується, що його побудовано на рамній платформі іншої моделі концерну Great Wall – Tank 300.

Модель запропонують у гібридних версіях

Позашляховик відрізняється незграбним дизайном у дусі Land Rover Defender і Toyota Land Cruiser. У нього високий капот, вертикальні стійки даху та роздуті крила. Величезна решітка радіатора поєднується з великими круглими фарами. Автомобіль отримав позашляхові шини та захисний пластиковий обвіс.

Характеристики Haval B26 поки що тримають у секреті. За попередніми даними, позашляховик отримає на вибір дві гібридні установки з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Потужність становитиме 279 і 326 к. с. Обидві версії будуть повнопривідними та зможуть проїжджати від 50 до 100 км в електричному режимі.

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