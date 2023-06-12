В інтернеті показали унікальну 75-річну вантажівку "Українець" від заводу "Південмаш" (фото)

ДАЗ-150 "Українець" оснастили 90-сильною шісткою і міг перевозити до 4 тонн вантажу. Дизайн кабіни виконали у американському стилі.

Мало хто знає, що підприємство "Південмаш" із Дніпра до ракет займалося автотехнікою. Наприкінці 40-х років там розробили власну модель вантажного автомобіля ДАЗ-150 "Українець". Архівні фото маловідомої машини опублікували на вебсайті Wroom.

Вантажівка отримала кабіну в американському стилі

Дніпропетровський автомобільний завод заснували у 1944 році та при його будівництві використовували трофейне обладнання з німецьких підприємств. Спочатку він випускав автокрани та самоскиди на шасі ЗІС-5 та ЗІС-150. Однак у 1947 році там розпочалася розробка власної моделі ДАЗ-150.

ДАЗ-150 "Українець" оснастили 90-сильною шісткою

Вантажівка, що отримала назву "Українець", являла собою модернізацію масового ЗІС-150. Головною його відмінністю була повністю нова кабіна сучаснішого дизайну в американському стилі із втопленими фарами. ДАЗ-150 отримав нові крила, капот та решітку радіатора, а водієві суттєво покращили оглядовість.

Вантажопідйомність авто склала 4 тонни

ДАЗ-150 "Українець" оснастили 5,6-літровою бензиновою шісткою ЗІС-120 потужністю 90 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганявся до 71 км/год і міг перевозити до 4 тонн вантажу, а середня витрата палива склала 38 л на 100 км.

Вантажівка "Українець" успішно пройшла всі випробування. Було створено кілька різних версій моделі, серед них – сідельний тягач. ДАЗ-150 отримав схвалення влади і його готувалися запустити у виробництво.

Автопоїзд із сідельним тягачем ДАЗ-150

Однак у 1951 році профіль підприємства вирішили змінити – Дніпропетровський автозавод та ще низка підприємств стали частиною нового об'єднання "Південний машинобудівний завод". Замість вантажівок почали випускати ракети, а про ДАЗ-150 забули. Усього випустили лише 8 прототипів і жоден із них не дійшов до наших днів.

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