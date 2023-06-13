В Україні різко зріс попит на дорогі преміальні авто: популярні марки та моделі

Частка преміальних авто на українському ринку 2023 року зросла до 22%. Найбільше купують моделі BMW та Mercedes-Benz.

В Україні, незважаючи на війну, почали купувати більше розкішних авто преміум сегменту. За 5 місяців 2023 року продали 5,2 тис. таких машин – у 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику наводить інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

Якщо рік тому частка преміальних автомобілів на ринку становила 14,5%, тепер вона збільшилася до 22%. У сегменті кросоверів вона ще вища – 23,2% проти 16,3% торік.

Mercedes-Benz GLE є найпопулярнішою моделлю преміум класу Фото: Mercedes-Benz

Найбільша частка преміальних авто серед проданих машин на Одещині – 35%. Далі йдуть Львівська (28%) та Волинська (26%) області, а також Київ (24%).

Найпопулярнішим преміум брендом в Україні є BMW. Він займає третину преміального сегменту і у нього відмічено зростання продажів у 3,3 рази, порівняно з 2022 роком. Друге місце займає Mercedes-Benz (зростання продажів у 2 рази), а третє – Lexus (зростання у 4 рази).

Названо і найпопулярніші розкішні авто в Україні:

Mercedes-Benz GLE (зростання продажу 144%). BMW X7 (383%). BMW X5 (158%).

Раніше Фокус повідомляв, що в червні продажі нових авто в Україні зросли вдвічі.

Також ми писали, що у нашій країні з'явився флагманський кросовер BMW.