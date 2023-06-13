Британці показали недорогий електричний спорткар із блискавично швидкою зарядкою (фото)

Nyobolt EV за дизайном нагадує Lotus Elise першого покоління, але є електромобілем. Його запас ходу становить 250 км, а зарядити батарею можна лише за 6 хвилин.

У Великій Британії презентували концептуальний електромобіль Nyobolt EV. Компактний спорткар планують запустити у виробництво з 2024 року. Про це повідомляє сайт Autocar.

Nyobolt EV – найсучасніша версія знаменитого Lotus Elise 1996 року. Його навіть проектував дизайнер Джуліан Томсон, який відповідав за розробку оригінального Elise. З ним співпрацював відомий британський стиліст Аян Каллум, відомий за Jaguar XK8 та Aston Martin DB9.

Електромобіль виконаний у стилі Lotus Elise Фото: Autocar

Електромобіль Nyobolt EV дуже нагадує знаменитого предка. У нього такий же силует із короткими звисами кузова, великими круглими фарами та великими повітрозабірниками у боковинах. Ззаду встановлені чотири круглі ліхтарі та загострений спойлер.

Втім, не обійшлося і без сучасних рис. Nyobolt EV має світлодіодну оптику і великі 19-дюймові колеса, а дзеркала заднього виду замінені камерами.

Британський електромобіль стане демонстратором для нової технології компанії Nyobolt – батареї із надшвидкою зарядкою. Поповнити її заряд можна лише за 6 хвилин і вона витримує 2000 циклів заряджання/розряджання.

Фото: Autocar

Акумуляторна батарея відносно невелика — ємністю 35 кВт∙год. Це дозволить здешевити електромобіль Nyobolt EV, а оскільки він компактний і легкий, його запас ходу становить 250 км.

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