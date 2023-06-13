Яскравий "малюк": у Києві помітили культовий британський спорткар із мотором Toyota (фото)

Доступний спорткар Lotus Elise S2 важить менше за тонну і оснащений 1,8-літровим мотором від Toyota Corolla. Кабріолет розганяється до 100 км/год за 5,9 с.

На вулицях Києва сфотографували Lotus Elise 2005 року. Британська спортивна модель – велика рідкість на наших дорогах, адже авто цього бренду офіційно не продаються в Україні. Знімки з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua у Instagram.

Lotus Elise — знакова для марки модель, адже завдяки ній компанія залишилася на плаву після банкрутства. Середньомоторний спорткар з'явився в 1996 році і був названий на честь Елізи Артіолі — онуки власника Lotus Романо Артіолі.

Спорткар оснащений 122-сильним двигуном від Toyota Corolla Фото: Topcars UA

Саме цей Lotus Elise належить до другого покоління моделі (S2), яке випускали з 2001 по 2011 роки. Його позиціонували як доступний спорткар — базова вартість склала менше 40 000 євро.

Lotus Elise S2 вирізняється нестандартним дизайном та компактними розмірами. Кабріолет зі знімним дахом сягає всього 3,8 м завдовжки і важить лише 860 кг.

Мала вага є ключовим елементом концепції Lotus – він дозволяє британським автомобілям бути швидкими з малопотужними моторами. Навіть топовий Lotus Elise S2 був 220-сильним.

Розгін до 100 км/год займає 5,9 с Фото: Topcars UA

Саме цей Lotus Elise 2005 оснащений 1,8-літровим двигуном від Toyota Corolla і Celica потужністю 122 к. с. Його достатньо, щоб розганятися до 100 км/год за 5,9 с та розвивати 203 км/год. Крім того, модель відома своєю відточеною керованістю.

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