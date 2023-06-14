ДТП на півмільйона: у центрі Києва зіткнулися елітні Lamborghini та Maserati (відео)

У ДТП у Києві потрапили преміальний кросовер Maserati Levante та рідкісний лімітований Lamborghini Huracan Fluo Capsule. Вартість ексклюзивного суперкара складає 400 000 доларів.

У центрі Києва сталася "дорога" ДТП. На столичному бульварі Лесі Українки зіткнулися Lamborghini та Maserati загальною вартістю близько півмільйона доларів. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Кросовер Maserati Levante врізався в суперкар Lamborghini Huracan, що їде перед ним. Причини ДТП не називаються, але найчастіше у таких випадках має місце недотримання безпечної дистанції.

ДТП у Києві – одна з найдорожчих у нашій країні за 2023 рік. Новий Maserati Levante коштує близько 100 000 доларів. Суперкар Lamborghini Huracan набагато дорожчий — приблизно 400 000 доларів.

Справа в тому, що в аварію потрапила дуже рідкісна лімітована версія Lamborghini Huracan Fluo Capsule. Таке купе відрізняється від стандартної моделі особливими яскравими кольорами кузова та ексклюзивним оздобленням салону.

Суперкар Lamborghini Huracan Fluo Capsule оснащений 5,2-літровим V10 потужністю 640 к. с. та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 2,9 с і розвиває 325 км/год.

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