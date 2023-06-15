Новий Volkswagen Tiguan 2024 показали на перших офіційних фото

Новий Volkswagen Tiguan підросте в розмірах, а дизайн кардинально зміниться. У лінійці моделі з'являться гібриди, що заряджаються.

Опубліковано перші офіційні Volkswagen Tiguan третього покоління. Компактний кросовер представлять до кінця цього року, а його продажі стартують у першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

Дизайн передньої частини виконаний у дусі Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Tiguan показали у фірмовому піксельному камуфляжі Volkswagen, але його дизайн можна розглянути. Зовнішній вигляд став елегантнішим і виконаний у дусі Volkswagen ID.4. Разом з тим передня частина з довгастими матричними фарами та широкими решітками радіатора витримана в стилі VW Golf 8.

Кросовер Volkswagen Tiguan, як і раніше, побудований на платформі MQB, але став трохи більшим, хоча колісна база при цьому залишилася незмінною.

Кросовер підросте у розмірах Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen Tiguan 2024:

довжина – 4551 мм;

ширина – 1939 мм;

висота – 1640 мм;

колісна база – 2681 мм.

Салон Volkswagen Tiguan 2024 не показали, але відомо, що кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий тачскрин із діагоналлю до 15 дюймів. Об'єм багажника зросте до 648 л. Перелік опцій поповнять проекція на лобове скло з доповненою реальністю, вентиляція та масаж сидінь.

У лінійці з'являться гібридні версії Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Tiguan збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 та 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі. Лінійку поповнять гібриди, що заряджаються, потужністю 204-272 к. с., здатні проїхати до 120 км в електричному режимі.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen показав електричний прототип нового Beetle.

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