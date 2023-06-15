Британці представили компактний двомісний електромобіль за $7500 (фото)

Ark Zero може проїхати до 81 км на одному заряді та розвиває швидкість до 45 км/год. Повна зарядка від 0 до 100% займає від 6 до 8 годин.

Британський стартап Ark презентував компактний двомісний електромобіль Zero. Розробники називають його "найфункціональнішим автомобілем у світі". Про це розповіли на сайті Autocar.

Ark Zero доступний для замовлення на сайті виробника за 7500 доларів. Модель конкуруватиме з популярним доступним електромобілем Citroen Ami.

В Ark заявили, що Zero є "найфункціональнішим автомобілем у світі з часів Ford Model T". За їхніми словами, люди купують авто, які їм не потрібні.

Кузов електромобіля виготовлений з алюмінію, що дозволило знизити вагу авто до 489 кг. Також такий матеріал безпечніший за звичайний сталевий кузов у випадку ДТП.

Ark Zero може проїхати найвужчими вулицями Фото: Ark

Габарити Ark Zero:

довжина — 2500 мм;

ширина — 1202 мм;

висота — 1625 мм.

Кузов Ark Zero може бути пофарбований у чотири кольори на вибір – червоний, чорний, білий та сірий. Електрокар доступний лише в одній комплектації.

В інтер'єрі встановлена цифрова панель приладів Фото: Ark

У список оснащення входять люк на даху, камера заднього огляду, світлодіодні ліхтарі, цифрова панель приладів з підтримкою Bluetooth. Підтримується швидкість заряджання до 7,4 кВт. Повна зарядка займає від 6 до 8 годин.

Ark Zero оснащений електромотором потужністю 3 к.с. Його живить літій-іонна акумуляторна батарея, яка забезпечує запас ходу до 81 км на одному заряді. Максимальна швидкість становить 45 км/год.

Раніше Фокус писав, що стартап TELO із США показав електричний пікап з неймовірними характеристиками.