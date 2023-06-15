Volkswagen готує новий сімейний кросовер: перші подробиці

Новий Volkswagen Tayron уперше вийде на ринки Європи та Північної Америки. Семимісний кросовер займе нішу між Volkswagen Tiguan і Touareg.

З'явилася інформація про Volkswagen Tayron другого покоління. Новий кросовер з'явиться у 2025 році та стане "глобальною" моделлю. Про це повідомляє видання Autocar.

Нинішній Volkswagen Tayron випускається в Китаї та продається в країнах Азії та Латинської Америки. Друга генерація моделі розширить свою географію та буде запропонована також у Європі та Північній Америці.

Кросовер Volkswagen Tayron підросте у розмірах та замінить на ринку подовжений VW Tiguan Allspace. У лінійці марки він буде на сходинку нижче за Touareg. Не виключено, що в окремих країнах його навіть продаватимуть під назвою Tiguan.

Новий Volkswagen Tayron запропонують у версіях на 5 та 7 місць. Він буде побудований на платформі MQB, як і новий Volkswagen Tiguan 2024 та запозичить у нього двигуни.

Для Volkswagen Tayron на вибір запропонують 2,0-літрові бензинові та дизельні мотори з турбонаддувом. Також очікуються гібриди, що підзаряджаються, потужністю 204-272 к. с., здатні проїхати понад 100 км у повністю електричному режимі.

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