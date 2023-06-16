Nissan представив новий логотип: що він означає (фото)

Nissan подав заявку на патент на новий мінімалістичний логотип з п'ятьма лініями одного кольору. Це зображення має набагато більше значення, ніж може здатися, на перший погляд.

Nissan запатентував новий мінімалістичний логотип. Його значення зрозуміле лише справжнім шанувальникам бренду. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

У 2020 році Nissan оновили свій логотип для всього модельного ряду. Він став більш елегантним та сучасним.

Логотип, виявлений у заявці на патент, викликає набагато більше питань. Це зображення п'яти ліній одного кольору.

Новий логотип Nissan означає число 23 Фото: World Intellectual Property Organization

У Nissan не прокоментували витік, але користувачі вже висловили свої припущення з цього приводу. Найімовірніше, логотип пов'язаний з перегоновою історією японського бренду.

У 1986 році спортивний підрозділ Nissan Nismo взяв участь у перегонах на витривалість "24 години Ле-Мана". У змаганнях брав участь болід R86V під номером 23.

Іншими знаковими автомобілями з номером 23 є Nissan GT-R LM Nismo, Primera BTCC і GT-R Nismo GT1. Навіть зараз перегонові боліди Nismo часто використовують цей номер.

Прототип для перегонів "24 години Ле-Мана" Nissan GT-R LM Nismo також мав номер 23 Фото: Wikipedia

Найімовірніше, новий логотип отримають усі майбутні автомобілі Nismo. Одним з перших таких авто може заряджений спорткар Nissan Z Nismo.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували офіційні фото Nissan Sentra 2024 року.