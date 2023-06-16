Британці назвали найкращі сучасні мінівени з пробігом (фото)
До рейтингу увійшли 10 уживаних сімейних мінівенів, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.
Британські експерти назвали найкращі мінівени з пробігом віком до п'яти років. До рейтингу увійшли 10 моделей, які чудово підходять для великої родини. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Мінівени поступаються кросоверам з продажів, але ці автомобілі все ще мають великий попит. Такі авто відрізняються дуже високим рівнем практичності.
Експерти протестували десятки мінівенів з пробігом і виділили 10 найкращих моделей. Вони також розповіли про переваги та недоліки цих автомобілів.
Топ 10 найкращих мінівенів з пробігом:
10. BMW 2 Series Active Tourer
BMW 2 Series Active Tourer розділяє платформу з Mini, що дало моделі відмінну керованість. Інтер'єр влаштований так, щоб оптимізувати весь доступний простір усередині.
Плюси:
- багато місця на другому ряду;
- якісний інтер'єр;
- висока плавність ходу.
Мінуси:
- не такий вже й практичний;
- малопотужні дизельні двигуни;
- висока вартість.
9. Seat Alhambra
Seat Alhambra має приємну керованість та багате оснащення. Також експерти відзначили великий вибір двигунів на вибір.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- потужні двигуни;
- багате оснащення.
Мінуси:
- ненадійні дизельні двигуни;
- жорстка підвіска.
8. Volkswagen Sharan
Volkswagen Sharan розділяє платформу з Seat Alhambra, але має вищу якість збірки. Також радує високий рівень практичності моделі.
Плюси:
- потужні двигуни;
- високий рівень практичності;
- багате оснащення.
Мінуси:
- ненадійні дизельні двигуни;
- неприємна керованість;
- висока вартість.
7. Ford S-Max
Ford S-Max відрізняється стильним дизайном та просторим салоном. Також автомобіль має комфортну підвіску.
Плюси:
- приємна керованість;
- комфортна підвіска;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало місця третьому ряду;
- не найякісніший інтер'єр;
- велика витрата бензину.
6. Vauxhall/Opel Combo Life
Opel Combo Life (Vauxhall у Великій Британії) пропонує величезну кількість місця всередині. Ще однією перевагою моделі є її доступність.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- комфортна підвіска;
- низька вартість.
Мінуси:
- нудний інтер'єр;
- не найбагатше оснащення;
- нудний дизайн.
5. Peugeot Rifter
Peugeot Rifter пропонує все, що є у Opel Comvo Life, але в більш преміальному вигляді. Також у цієї моделі приємнішу керованість.
Плюси:
- приємна керованість;
- високий рівень практичності;
- зручна підвіска.
Мінуси:
- не найкраще оздоблення інтер'єру;
- незручна інформаційно-розважальна система.
4. Ford Galaxy
Ford Galaxy дуже місткий автомобіль, який доступний у модифікації на сім місць. Ще однією перевагою мінівена є приємна керованість.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- приємна керованість;
- Великий вибір комплектацій.
Мінуси:
- немає автоматичного екстреного гальмування у базовій комплектації;
- незручна інформаційно-розважальна система.
3. Citroen Berlingo
Citroen Berlingo схожий на Opel Combo Life та Peugeot Rifter, але має багатше оснащення. Також радує м'яка підвіска моделі.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- економні двигуни;
- високий рівень практичності.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- деякі корисні опції не входять до базової комплектації;
- неприємна керованість.
2. Volkswagen Touran
Volksagen Touran є просторим та стильним мінівеном. Модель має деякі унікальні опції, які не зустрінеш у конкурентів.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- зручні сидіння;
- приємна керованість.
Мінуси:
- висока вартість;
- деякі корисні опції не входять до базової комплектації;
- не найекономніші двигуни;
- низький рівень надійності.
1. Citroen Grand C4 Picasso
Citroen Grand C4 Picasso має стильний дизайн і просторий салон. Складіть задній ряд сидінь і ви отримаєте дуже місткий багажник.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- чудовий круговий огляд;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало регулювань сидінь;
- незручна інформаційно-розважальна система.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000.