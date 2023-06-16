Британці назвали найкращі сучасні мінівени з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 10 уживаних сімейних мінівенів, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.

Британські експерти назвали найкращі мінівени з пробігом віком до п'яти років. До рейтингу увійшли 10 моделей, які чудово підходять для великої родини. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Мінівени поступаються кросоверам з продажів, але ці автомобілі все ще мають великий попит. Такі авто відрізняються дуже високим рівнем практичності.

Експерти протестували десятки мінівенів з пробігом і виділили 10 найкращих моделей. Вони також розповіли про переваги та недоліки цих автомобілів.

Топ 10 найкращих мінівенів з пробігом:

10. BMW 2 Series Active Tourer

BMW 2 Series Active Tourer має відмінну керованість Фото: BMW

BMW 2 Series Active Tourer розділяє платформу з Mini, що дало моделі відмінну керованість. Інтер'єр влаштований так, щоб оптимізувати весь доступний простір усередині.

Плюси:

багато місця на другому ряду;

якісний інтер'єр;

висока плавність ходу.

Мінуси:

не такий вже й практичний;

малопотужні дизельні двигуни;

висока вартість.

9. Seat Alhambra

Seat Alhambra пропонує високий рівень практичності та потужні двигуни Фото: SEAT

Seat Alhambra має приємну керованість та багате оснащення. Також експерти відзначили великий вибір двигунів на вибір.

Плюси:

високий рівень практичності;

потужні двигуни;

багате оснащення.

Мінуси:

ненадійні дизельні двигуни;

жорстка підвіска.

8. Volkswagen Sharan

Volkswagen Sharan має високу якість збірки Фото: Volkswagen

Volkswagen Sharan розділяє платформу з Seat Alhambra, але має вищу якість збірки. Також радує високий рівень практичності моделі.

Плюси:

потужні двигуни;

високий рівень практичності;

багате оснащення.

Мінуси:

ненадійні дизельні двигуни;

неприємна керованість;

висока вартість.

7. Ford S-Max

Ford S-Max відрізняється стильним дизайном Фото: Ford

Ford S-Max відрізняється стильним дизайном та просторим салоном. Також автомобіль має комфортну підвіску.

Плюси:

приємна керованість;

комфортна підвіска;

багате оснащення.

Мінуси:

мало місця третьому ряду;

не найякісніший інтер'єр;

велика витрата бензину.

6. Vauxhall/Opel Combo Life

Opel Combo Life дуже просторий та практичний Фото: Opel

Opel Combo Life (Vauxhall у Великій Британії) пропонує величезну кількість місця всередині. Ще однією перевагою моделі є її доступність.

Плюси:

високий рівень практичності;

комфортна підвіска;

низька вартість.

Мінуси:

нудний інтер'єр;

не найбагатше оснащення;

нудний дизайн.

5. Peugeot Rifter

Peugeot Rifter має приємну керованість Фото: Peugeot

Peugeot Rifter пропонує все, що є у Opel Comvo Life, але в більш преміальному вигляді. Також у цієї моделі приємнішу керованість.

Плюси:

приємна керованість;

високий рівень практичності;

зручна підвіска.

Мінуси:

не найкраще оздоблення інтер'єру;

незручна інформаційно-розважальна система.

4. Ford Galaxy

Ford Galaxy місткий та практичний Фото: Ford

Ford Galaxy дуже місткий автомобіль, який доступний у модифікації на сім місць. Ще однією перевагою мінівена є приємна керованість.

Плюси:

високий рівень практичності;

приємна керованість;

Великий вибір комплектацій.

Мінуси:

немає автоматичного екстреного гальмування у базовій комплектації;

незручна інформаційно-розважальна система.

3. Citroen Berlingo

Citroen Berlingo оснащений м'якою підвіскою Фото: Citroen

Citroen Berlingo схожий на Opel Combo Life та Peugeot Rifter, але має багатше оснащення. Також радує м'яка підвіска моделі.

Плюси:

комфортна підвіска;

економні двигуни;

високий рівень практичності.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

деякі корисні опції не входять до базової комплектації;

неприємна керованість.

2. Volkswagen Touran

Volkswagen Touran просторий та стильний мінівен Фото: Volkswagen

Volksagen Touran є просторим та стильним мінівеном. Модель має деякі унікальні опції, які не зустрінеш у конкурентів.

Плюси:

високий рівень практичності;

зручні сидіння;

приємна керованість.

Мінуси:

висока вартість;

деякі корисні опції не входять до базової комплектації;

не найекономніші двигуни;

низький рівень надійності.

1. Citroen Grand C4 Picasso

Citroen Grand C4 Picasso пропонує високий рівень практичності Фото: Citroen

Citroen Grand C4 Picasso має стильний дизайн і просторий салон. Складіть задній ряд сидінь і ви отримаєте дуже місткий багажник.

Плюси:

високий рівень практичності;

чудовий круговий огляд;

багате оснащення.

Мінуси:

мало регулювань сидінь;

незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000.