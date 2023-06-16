Цвинтар легенд: знайдено покинуту колекцію культових американських авто 70-х (відео)

У колекції зібрані Pontiac Firebird другого покоління, випущені з 1970 до 1981 року. Серед них є рідкісні та цінні моделі потужністю понад 300 к. с.

У США знайшли цілу покинуту колекцію старовинних автомобілів. Близько 50 машин не один рік іржавіють поза увагою. Відео про знахідку з'явилося на Youtube каналі Classic Car Rescue.

Частина авто стоять просто неба і проіржавіли Фото: скриншот / YouTube

Примітно, що на цвинтарі авто зібрані машини однієї-єдиної моделі – Pontiac Firebird. Всі вони належать до другого покоління купе і випущені з 1970 до 1981 року.

Частина Pontiac Firebird непогано збереглася Фото: скриншот / YouTube

Pontiac Firebird зберігаються на покинутому складі та у дворі. Стан автомобілів різний — спорткари в приміщенні непогане збереглися, а ось машини просто неба вже почали іржавіти. Деякі Pontiac напіврозібрані, але більшість із них – повністю комплектні.

У колекції зібрані різні Pontiac Firebird. Серед них чимало купе в спортивному топовому виконанні Trans Am і варіантів тарга зі знімним дахом.

Найціннішими є моделі 1970-1972 років випуску з двигунами об'ємом 6,5 л (250-370 к. с.) та 7,5 л (250-335 к. с.) — вони можуть коштувати понад 50 000 доларів. Також можна ідентифікувати пізніші Pontiac Firebird Trans Am з 4,9-літровим 210-сильним турбомотором.

Раніше Фокус повідомляв, що в США знайшли ідеально збережений Pontiac Firebird 1979 без пробігу.

Також ми писали, що на аукціоні розпродають покинуту колекцію рідкісних Ferrari.