Спорткар Porsche 911 перетворили на незвичайний лімузин для подорожей (фото)

Автомобіль знаходиться не в кращому стані та потребує серйозного ремонту. Продавець просить за цей незвичайний лімузин $18 000, але передбачений невеликий торг.

У США на продаж виставили незвичайний лімузин на базі спорткара Porsche 911. Усередині навіть можна знайти ліжко та невеликий туалетний столик. Про це повідомили на сайті Motor1.

Автомобіль був побудований з двох Porsche 911 Targa 1974 року випуску. Цей лімузин отримав обвіс від суперкара Porsche 959.

Лімузин оснастили кузовним обвісом від Porsche 959 Фото: Craigslist

Будинок на колесах був створений на замовлення покійного рестлера-аматора та ресторатора Рокі Аокі. Це авто брало участь у перегонах Car and Driver One Lap of America 1991 року.

Рокі Аокі потрібен був автомобіль, у якому є ліжко та деякі інші зручності для тривалих поїздок. Тоді він вирішив створити цей незвичайний лімузин.

Інтер'єр спорткара був дуже змінений Фото: Craigslist

Зараз автобудинок знаходиться не в кращому стані. В автомобіля є проблеми з лакофарбовим покриттям, а також відсутня більша частина внутрішньої обробки.

Автомобіль не зберіг більшу частину внутрішнього оздоблення Фото: Craigslist

Двигун авто було викрадено, тому новому власнику доведеться встановити інший. Крім цього автомобіль потребує ремонту багатьох інших деталей.

Лімузин Porsche 911 зараз знаходиться в Лос-Анджелесі. За авто просять $18 000, але продавець погоджується на невеликий торг.

