Капсула часу: виявлено 26-річний Toyota Land Cruiser у стані нового авто (фото)

Цей Toyota Land Cruiser 80 має чудовий стан і не потребує ремонту. Наразі максимальна ставка за позашляховик становить $110 000.

На аукціон Bring a Trailer виставили Toyota Land Cruiser 80 1997 з невеликим пробігом. Позашляховик має відмінний стан. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Цей Toyota Land Cruiser 80 пофарбований у білий колір та отримав золоті логотипи. В іншому позашляховик залишився повністю в оригінальному вигляді.

Власник оснастив позашляховик золотими логотипами Фото: Bring a Trailer

Передні та задні бампери пофарбовані в сірий колір. На авто встановили 16-дюймові легкосплавні колісні диски.

Пробіг авто становить 7500 км. Він зберіг більшість оригінальних деталей і не потребує ремонту.

Toyota Land Cruiser 80 оснащений 4,5-літровим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 212 к.с. і 275 Нм крутного моменту. Він працює в парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач та доповнений системою повного приводу.

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри та дерева. Автомобіль має три ряди сидінь на сім посадкових місць.

Сидіння виготовлені зі світлої шкіри Фото: Bring a Trailer

Наразі максимальна ставка за позашляховик становить $110 000. Торги за лот закінчуються через чотири дні.

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