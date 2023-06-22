Новий преміальний позашляховик від Nissan розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Infiniti QX80 збереже брутальний дизайн, але стане технологічнішим для збереження конкурентоспроможності. Позашляховик отримає новий двигун V6 і сучасні системи безпеки.

Преміальний позашляховик Infiniti QX80 наступного покоління помітили під час тестів на дорогах. Модель стане технологічнішою та сильно зміниться зовні. Про це розповіли на сайті The Drive.

Infiniti QX80 заснований на базі Nissan Patrol, але пропонує вищий рівень розкоші. Позашляховик випускається з 2013 року та відтоді пережив кілька оновлень.

Модель збереже впізнаваний силует, але стане більш сучасною зовні. Спереду з'явиться роздільна оптика з вузькими денними ходовими вогнями. Також збережеться велика решітка радіатора.

Новий Infiniti QX80 отримає масивну решітку радіатора Фото: the drive

Бічні крила стануть ширшими та вираженішими, ніж у позашляховика поточного покоління. Колісні арки отримають пластикові молдинги.

Infiniti QX80 отримає ширші колісні арки Фото: the drive

Очікується, що інтер'єр нового Infiniti QX80 сильно зміниться. Позашляховик отримає сучасні системи безпеки та деякі передові технології.

Важливо Nissan готує стильного конкурента BMW X6 і Mercedes GLE Coupe

Про силові установки для наступного покоління позашляховика поки що мало що відомо. Підтверджено тільки те, що 5,6-літровий двигун V8 буде замінено на екологічніший і компактніший двигун V6.

Раніше Фокус писав, що купе Infiniti Q60 зняли з виробництва через низький попит.