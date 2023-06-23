На продаж виставили дивний "карликовий" хетчбек Ford Fiesta (фото)
Цей дивний автомобіль був побудований на базі Ford Fiesta 2011 року, який потребував ремонту. Під капотом встановлено 1,6-літровий двигун потужністю 120 сил, який працює в парі з механічною коробкою передач.
У США на продаж виставили дивний хетчбек Ford Fiesta 2011 року з укороченим кузовом. Автомобіль став виглядати безглуздо, а ціль такого "тюнінгу" полягала у потребах власника. Подробиці про авто повідомили на сайті The Drive.
Спочатку цей Ford Fiesta був п'ятидверним хетчбеком. Власник хотів собі мініатюрний автомобіль, але Fiat 500 і Smart Fortwo йому не сподобалися. У підсумку було вирішено самостійно створити відповідне авто.
Цей хетчбек потребував ремонту та обійшовся власнику всього в кілька тисяч доларів. Він відремонтував двигун і взявся за укорочення кузова.
Після модернізації Ford Fiesta став досягати в довжину всього 3048 мм. Навіть у такому вигляді автомобіль довший за Smart Fortwo.
Автомобіль отримав нові бічні двері та дах. Також автомобіль оснастили декоративними елементами чорного кольору на кузові.
Під капотом встановлено 1,6-літровий двигун потужністю 120 к.с. і 152 Нм крутного моменту. Він працює в парі з механічною коробкою передач.
Зараз автомобіль перебуває в Ричланді, штат Вашингтон. Ціна незвичайного хетчбека становить $5100.
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