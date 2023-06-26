Броня, тепловізор і 530 сил: презентовано найдорожчий Range Rover (відео)
Новий Ranger Rover броньований за стандартом BR6. Позашляховик витримує обстріл зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм і вибух двох гранат під днищем.
Лінійку Ranger Rover 2023 поповнила броньована версія. Розкішний позашляховик допрацювали в канадському ательє Inkas, що спеціалізується на створенні захищених авто. Про це повідомляється на її офіційному сайті.
Новий Ranger Rover броньований за стандартом BR6, тобто він витримує обстріл зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм і вибух двох ручних гранат під днищем.
У салоні позашляховика обладнано бронекапсулу. Також встановлено куленепробивне скло і шини, що дають змогу продовжувати рух у разі проколу.
Крім того, для Ranger Rover пропонують безліч опцій — систему пожежогасіння, тепловізор, евакуаційний люк у даху, гучномовець із сиреною, системи відеоспостереження та очищення повітря в салоні.
Спочатку для доопрацювання вибрали недешевий варіант Range Rover P530 Autobiography вартістю від 144 600 євро. Він оснащений 4,4-літровим 530-сильним V8 твін-турбо і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Втім, бронювати можуть будь-яку версію моделі, зокрема — і топову SV.
Ціна Range Rover від Inkas поки що не повідомляється, але напевно це буде найдорожчий варіант позашляховика. Авто зберегло всі атрибути комфорту — пневмопідвіску, шкіряний салон, електроприводи сидінь і дверей багажника.
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