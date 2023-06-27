Культове американське авто 70-х понад 30 років простояло покинутим у гаражі (фото, відео)

Plymouth Road Runner у рідкісній версії 440 Six Pack оснащений величезним 7,2-літровим V8 на 390 к. с. Авто розганялося до сотні за 6 с і розвивало понад 200 км/год.

У США виявили покинутий Plymouth Road Runner 1970 року. Знаменитий спортивний автомобіль не виїжджав на дороги з 1991 року. Відео зі знахідкою з 'явилося на Youtube-каналі Dead Dodge Garage.

Авто не їздило з 1991 року Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Road Runner активно використовували в драгрейсингу, проте на початку 90-х машина застаріла і потребувала ремонту. Її поставили в гараж і забули про неї.

Спорткар потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Спортивне авто потребує реставрації. На його кузові видно сліди аварії, в яку Plymouth Road Runner потрапив під час перегонів. Крім того, машина напіврозібрана, а глушник злетів із кріплень.

Проте, спорткар комплектний і його реставрація не буде складною. Оригінальний мотор знято з авто і збережено, а під капотом встановлено аналогічний V8. Road Runner відновлять, тим паче, що модель доволі цінна.

Цей Plymouth Road Runner 1970 року належить до рідкісної зарядженої версії 440 Six Pack — всього випущено лише 433 таких купе. Головна її особливість — 7,2-літровий 390-сильний V8. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займав 6 с, а максимальна швидкість перевищувала 200 км/год.

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