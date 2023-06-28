Понад 300 сил і 5,4 с до сотні: BMW презентували новий спортивний кросовер (фото)

Новий BMW X1 M35i xDrive оснащений найпотужнішим чотирициліндровим двигуном в історії марки. Максимальна швидкість кросовера становить 250 км/год.

Лінійку BMW X1 2023 поповнила нова заряджена версія M35i xDrive. Спортивний кросовер надійде в продаж з осені за ціною від 50 895 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

Кросовер отримав 316-сильну турбочетвірку Фото: BMW

Головна особливість BMW X1 M35i xDrive ховається під капотом. Авто отримало новий 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 316 к. с. і 400 Нм. Це найпотужніша четвірка в історії BMW.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою та алюмінієм Фото: BMW

З 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, кросовер отримав спортивну вихлопну систему з більш гучним звучанням.

Повний привід у BMW X1 M35i xDrive доповнено самоблокувальним диференціалом. Крім того, кросовер BMW отримав спортивну підвіску з новими амортизаторами, переналаштоване рульове управління і збільшені гальма діаметром 385 мм спереду і 330 мм ззаду.

Оснащення включає спортивні сидіння Фото: BMW

Новий BMW X1 M35i xDrive відрізняється від стандартної версії М-пакетом з більш агресивною передньою частиною, обвісом, збільшеним спойлером і литими дисками діаметром 19 або 20 дюймів. Салон оздоблено шкірою, алькантарою та алюмінієм, також встановлено спортивні сидіння і кермо.

Раніше Фокус повідомляв, що новий BMW X1 2023 вже з'явився в Україні і вперше доступний в електричній версії.

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