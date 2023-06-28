Культовий Renault 90-х перетворили на оригінальний електромобіль (фото)

Renault Twingo 1993 року доопрацьований дизайнером Сабіною Марселіс з Нідерландів. Хетчбек отримав електромотор, а його кузовні панелі стали напівпрозорими.

Знаменитий Renault Twingo першого покоління став основою для оригінального проекту. Мініатюрний міський автомобіль перетворили на електричний концепт-кар із незвичайним дизайном. Про це повідомляє офіційний сайт французької компанії.

За основу взяли один із перших Renault Twingo 1993 року. Авто допрацювала відома дизайнерка Сабіна Марселіс із Нідерландів — вона перетворила Twingo на своєрідний арт-об'єкт.

Хетбек отримав електромотор Фото: Renault

Культовий хетчбек залишився впізнаваним, але всі його кузовні панелі нові і виконані з напівпрозорого пластику. Оптика Renault Twingo стала світлодіодною, а колеса закриті спеціальними пластиковими ковпаками.

Салон Renault Twingo оздоблений яскраво-червоним пластиком. Дуже незвичний вигляд має кермо, що нагадує диск для метання. Показання приладів виведені на невеликий дисплей.

Кермо нагадує диск для метання

Характеристики Renault Twingo не розкривають. Відомо лише, що компактний хетчбек отримав невеликі мотор і батарею.

Примітно, що і нинішнє покоління Renault Twingo отримало електричну версію. Такі електрокари навіть доступні в Україні.

Також Фокус повідомляв, що Renault незабаром випустять на ринок спортивні електрокари преміум-класу.