Покинуті легенди: виявлено колекцію дуже рідкісних і дорогих ретроавто зі США (відео)

У колекції зібрані потужні лімітовані американські спорткари Dodge, Ford, Mercury та Plymouth. Вартість деяких автомобілів сягає мільйона доларів.

У США виявили колекцію рідкісних ретроавто 60-х років. Близько двох десятків старовинних спортивних машин стоять покинутими на старому складі. Їм присвятили відео на YouТube-каналі Auto Archaeology.

Plymouth Road Runner Superbird Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрані вельми цікаві автомобілі — серійні версії спорткарів, які брали участь в американському чемпіонаті NASCAR.

Найціннішими є кілька Dodge Charger Daytona та Plymouth Road Runner Superbird. Це перші у світі серійні авто з антикрилами. Покращена аеродинаміка дозволяла цим авто розганятися на овальних трасах NASCAR до 320-330 км/год.

Ford Torino Talladega Фото: скриншот / YouTube

Спорткари оснащувалися потужними V8 об'ємом 7,0 л (425 к. с.) і 7,2 л (375-390 к. с.). Загалом виготовили лише 503 Dodge Charger Daytona та 1935 Plymouth Superbird, тому зараз їхня ціна на аукціонах нерідко перевищує мільйон доларів.

Крім того, в колекції є Ford Torino Talladega та Mercury Cyclone Spoiler. У них також поліпшена аеродинаміка, але не так радикально, як у Dodge і Plymouth. Вони оснащені 7,0-літровим 335-сильним V8. Випущено 754 Ford Torino Talladega і 1631 Mercury Cyclone Spoiler.

Стан автомобілів різний. Деякі з них чудово збереглися та потребують лише миття, інші потребують реставрації.

Раніше Фокус повідомляв, що культовий Plymouth 70-х простояв понад 30 років покинутим у гаражі.

Також ми писали, що в Канаді знайшли Honda Civic 1992 року без пробігу.