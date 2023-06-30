Новий сімейний кросовер Mazda помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Mazda CX-80 — преміальний семимісний кросовер з дорогим салоном і багатим оснащенням. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

У Німеччині під час випробувань помічено нову Mazda CX-80. Сімейний кросовер проходить випробування і буде представлений до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Motor1.

Кросовер Mazda CX-80 обклеєний камуфляжною плівкою, але деталі його дизайну можна розгледіти. У кросовера довгий капот і фірмова велика решітка радіатора. Автомобіль буде витриманий у стилі Mazda CX-60 і CX-90, з якими ділить платформу.

Довжина кросовера становить близько 5 м Фото: Motor1.com

Нова Mazda CX-80 — семимісний побратим моделі CX-60. По суті, це більш компактна (близько 4,9-5 м у довжину) альтернатива Mazda CX-90 для європейського ринку. Кросовер позиціонують як преміальне авто з дорогим внутрішнім оздобленням і багатим оснащенням.

Mazda CX-80 2024 побудують на сучасній задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Кросовер запропонують із 3,3-літровими рядними турбошістками — бензиновими потужністю 284 і 340 к. с., а також дизельною 251-сильною.

Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях Фото: Motor1.com

Крім того, в лінійці буде гібрид Mazda CX-80, який можна буде підзарядити. Такий кросовер отримає 2,5-літрову бензинову четвірку і електромотор загальною потужністю 323 к. с. Усі версії оснастять 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним.

Раніше Фокус розповідав про нове покоління Mazda CX-5. Кросовер з'явиться після 2025 року.

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