Жертви санкцій: у РФ виявили величезну стоянку із сотнями недозібраних авто (фото)

У Kia Cerato, Soul і Seltos не вистачає деталей салону і мультимедійної системи. Поставки цих компонентів припинено після введення санкцій проти РФ.

У Росії виявили величезну стоянку з сотнями нових Kia 2022 року випуску. Автомобілі зберігаються на паркінгу підприємства "Автотор" у Калінінграді. Про це повідомляє Autonews РБК.

У авто відсутні деталі салону Фото: РБК

На парковці зібрані Kia Cerato, Soul та Seltos. Усі вони були випущені на початку 2022 року, проте є недозібраними. В одних авто відсутня передня панель, в інших — дисплей мультимедіа та елементи внутрішнього оздоблення.

Відсутні компоненти неможливо ввести в РФ після введення санкцій Фото: РБК

Річ у тім, що через санкції, запроваджені після повномасштабного російського вторгнення в Україну, на "Автотор" припинилися поставки автомобільних запчастин і компонентів.

Збірка Kia в Калінінграді остаточно припинилася у квітні 2022 року, і частина недоукомплектованих машин так і залишилися стояти на паркінгу підприємства. Зараз на "Автоторі" збирають китайські BAIC і Kaiyi.

Автомобілі випущені у 2022 році Фото: РБК

Керівництво заводу заявило, що сподівається в майбутньому дозібрати Kia, але не уточнило коли саме і як отримає відсутні автокомпоненти. Однак тривалий простій просто неба явно не йде на користь машинам.

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