Новий Mitsubishi L200 2024 розсекретили до презентації (фото)

Новий Mitsubishi L200 стане більшим і брутальнішим на вигляд. Разом із дизельною версією пікапа може з'явитися електричний варіант.

Опубліковано нові офіційні фото Mitsubishi L200 2024. Наступне покоління пікапа презентують 26 липня. Про це повідомляється на офіційному сайті Mitsubishi.

У лінійці Mitsubishi L200 з'явиться позашляхова версія Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi L200 показали в камуфляжі, але його дизайн можна розгледіти. Зовнішній вигляд став більш незграбним і брутальним. У пікапа високий капот, широка решітка радіатора, виражені крила і "двоповерхова" оптика.

Пікап виступить у ралі в серпні Фото: Mitsubishi

На фото потрапила позашляхова версія Mitsubishi L200 2024. Вона вирізняється збільшеним кліренсом і посиленою підвіскою, а також шноркелем, бризковиками і спеціальною гумою Geolandar M/T. Саме в такому вигляді новий L200 виступить у змаганні Asia Cross Country Rally в серпні.

Раніше стало відомо, що пікап Mitsubishi L200 порідниться з Nissan Navara — використовуватиме його рамну платформу. Автомобіль дещо підросте в розмірах, а в його салоні поліпшать оздоблення.

Під капотом встановлено 2,3-літровий турбодизель Фото: Mitsubishi

Характеристики Mitsubishi L200 2024 поки що не розголошують, проте на фото видно, що під капотом встановлено 2,3-літровий 190-сильний турбодизель від Nissan Navara. Також відомо, що поряд із дизельною версією пікапа вперше запропонують і електричний варіант.

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