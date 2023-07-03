Непоказний раритет: у Києві помітили унікальний заряджений Mercedes 190 (фото)

Заряджений Mercedes 190 E 2.5-16 оснащений 200-сильним мотором від Cosworth. Рідкісний спортивний седан здатний розвинути 235 км/год.

У Києві сфотографували дуже рідкісний Mercedes-Benz 190 E 2.5-16. Це єдиний такий спортивний седан в Україні. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Загалом випущено тільки 5743 заряджених Mercedes 190 E 2.5-16. До наших днів у хорошому стані дійшли одиниці таких авто.

Седан впізнається за обвісом і антикрилом Фото: Topcars UA

Головна особливість спортивної версії Mercedes 190 E — 2,5-літрова четвірка, створена фахівцями британської компанії Cosworth, що розробляє двигуни для болідів "Формули-1".

Цей мотор видає 200 к. с. і 233 Нм. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год за 7,5 с, а максимальна швидкість становить 235 км/год.

У Mercedes 190 E 2.5-16 також доопрацьовані підвіска і гальма. Від стандартного седана цей варіант відрізняється скромним обвісом і невеликим заднім антикрилом. Саме цей автомобіль отримав ще й особливі легкосплавні диски від AMG.

Автомобіль отримав диски від AMG Фото: Topcars UA

Примітно, що це не найшвидший і найрідкісніший Mercedes 190. Існує також версія Evolution: таких седанів випустили лише 1000 і нерідко їх продають за 250-500 тисяч доларів.

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