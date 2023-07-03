Повернення акцизу на пальне: як змінилися ціни на АЗС в Україні

Різкого стрибка цін на пальне в Україні не відбулося. Утім, бензин і дизель продовжать дорожчати найближчим часом.

Після повернення довоєнних ставок акцизу і ПДВ на паливо бензин і дизель в Україні подорожчали на 1-5 гривень за літр. Про це свідчить статистика "Консалтингової групи А-95", повідомляє сайт enkorr.

Як і прогнозували експерти, ціни на АЗС в Україні поповзли вгору, проте різкого здорожчання не відбулося — вартість зростає поступово.

На деяких АЗС цінники поки що не змінилися Фото: enkorr.ua

За даними "Консалтингової групи А-95", найбільше подорожчання відзначено на АЗС Neftek: А-95 там додав 5,5 гривень за літр (до 51,49 грн/л), А-95+ — 6 грн (54,99 грн/л), а дизпаливо — 5 грн (48,99 грн/л).

Також відчутно додало в ціні пальне в мережах WOG і "Окко". Бензин А-95 і дизель там подорожчали на 3 гривні за літр — до 49,99 і 47,99 грн/л, відповідно. Водночас повідомляється, що на АЗС мереж Авіас, Prime і Укр-Петроль цінники поки що не змінилися. Середня ціна А-95 в Україні становить 46,84 грн/л (+1,98 грн), А-95+ — 49,61 грн/л (+2,42 грн), а дизеля — 45,44 грн/л (+2,03 грн).

Також експерти зазначають, що оптова вартість пального почала зростати ще до підвищення акцизу і ПДВ. Так, за минулий тиждень ціна А-95 в опті зросла на 5,5 грн/л (до 40,5 грн/л), а дизеля — на 2,75 грн/л (до 37,5 грн/л). Це було зумовлено тим, що частина трейдерів узяли паузу перед поверненням податків, інші — очікували на нові партії пального за вищими цінами.

Подорожчання палива в Україні триватиме найближчим часом. Як бензин, так і дизель додадуть у ціні ще на кілька гривень за літр.

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