Tesla встановила новий рекорд з продажу електромобілів

У Tesla всього за чотири місяці продали 466 140 електромобілів. Загалом американський бренд планує реалізувати 1,8 млн електрокарів у 2023 році.

Tesla оголосила про новий рекорд з продажів електромобілів. У другому кварталі 2023 року бренд поставив понад 466 000 авто на електротязі. Про це повідомили на сайті Electrek.

За перший квартал 2023 року Tesla продала 422 000 електромобілів. Це був рекордний показник для бренду.

Очікувалося, що в другому кварталі 2023 року Tesla вдасться продати 448 000 електромобілів. Навіть цей показник вдалося перевершити, реалізувавши 466 140 електрокарів.

Загалом за чотири місяці Tesla продали 19 225 електромобілів Tesla Model S і X. Бестселерами залишаються моделі Model 3 і Y. За другий квартал продали 446 915 таких електрокарів.

У першій половині 2023 року було продано 888 000 автомобілів Tesla. Загалом бренд планує реалізувати 1,8 млн електромобілів у 2023 році. Для цього потрібно продавати нові авто у швидшому темпі.

Експерти вважають, що рекордні показники Tesla пов'язані з кількома факторами. Серед них зниження цін на електромобілі на ключових ринках і оптимізація ланцюжків постачання бренду.

Раніше Фокус писав, що електромобіль Tesla Cybertruck надійде у виробництво з кінця серпня нинішнього року.