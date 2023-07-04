Новітній екстремальний позашляховик Ford перетворили на авто для Барбі (фото)

Ford Bronco 2023 пофарбований у рожевий колір, а його салон оздоблений ніжною білою шкірою. Водночас автомобіль підготували до бездоріжжя.

Новий Ford Bronco 2023 отримав нестандартну версію. Брутальний позашляховик перетворили на автомобіль Барбі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Фари отримали оригінальні фіолетові обідки Фото: carscoops.com

Незвичайний тюнінг Ford Bronco виконала компанія Bayshore Automotive зі США. Проєкт назвали Barbie Dream Bronco і оцінили таке авто в пристойні 89 890 доларів — удвічі дорожче за стандартний Ford Bronco 2023.

Кліренс позашляховика зріс до 422 мм Фото: carscoops.com

Авто Барбі пофарбували в матовий рожевий колір із білими акцентами та оригінальними фіолетовими обідками фар. Салон Ford Bronco 2023 оздоблений дорогою білою шкірою з рожевою прострочкою.

Під капотом встановлено стандартний 2,7-літровий V6 твін-турбо потужністю 330 к.с., а в парі з ним працює 10-ступінчаста автоматична КПП. Звісно, у Ford Bronco є повний привід зі знижувальною передачею.

Як не дивно, машина Барбі підготовлена до серйозного бездоріжжя. Кліренс Ford Bronco збільшили на 127 мм (до 422 мм). Також встановлено величезні 37-дюймові позашляхові шини Nitto, потужні сталеві бампери і підніжки.

Салон оздоблений білою шкірою Фото: carscoops.com

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