Зірка 2000-х: у Києві помітили рідкісний і ексклюзивний суперкар Lamborghini (фото)

Загалом випущено трохи більше 3000 Lamborghini Murcielago LP640. Суперкар був одним із найшвидших авто свого часу.

У Києві сфотографували раритетне купе Lamborghini Murcielago LP640. Таких екзотичних суперкарів в Україні зареєстровано лише кілька. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Суперкар Lamborghini є справжньою рідкістю — загалом із 2006 до 2010 року складено лише 3084 купе і кабріолетів Murcielago LP640. Це був оновлений і покращений варіант моделі, яку випускали з 2001 року.

До слова, Lamborghini Murcielago — перша модель марки, створена спільно з фахівцями Audi. Новим таке авто коштувало понад 300 000 доларів.

Цифрове позначення в назві суперкара вказує на збільшену до 640 к. с. потужність 6,5-літрового V12. Lamborghini Murcielago LP640 був одним із найшвидших серійних авто свого часу. Повнопривідне купе розганяється до 100 км/год за 3,3 с і розвиває 340 км/год.

Суперкар Lamborghini Murcielago LP640 оснащений 6-ступінчастою роботизованою КПП і повним приводом. За уповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма.

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