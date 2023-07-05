Культова капсула часу: виявлено Nissan Skyline GT-R у стані нового авто (фото)

Nissan Skyline GT-R належить до рідкісної версії M-Spec, випущеної накладом у 366 екземплярів. Спорткар чудово зберігся, а його сидіння досі запаковані в целофанові чохли.

В Японії виявили ідеально збережений Nissan Skyline GT-R 2002 року. Культовий спорткар проїхав лише 380 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спортивне авто відмінно збереглося

Цей Nissan Skyline GT-R34 практично не експлуатувався, а більшу частину часу простояв у гаражі. Автомобіль чудово зберігся — це справжня капсула часу. Його кузов у чудовому стані, а в салоні навіть збереглися целофанові чохли на задніх сидіннях.

На сидіннях залишилися целофанові чохли

Авто належить до рідкісної лімітованої серії Nissan Skyline GT-R M-Spec — таких купе зібрали тільки 366. Від стандартної моделі спорткар відрізняється більш жорсткою підвіскою, активним диференціалом і збільшеним турбонагнітачем. До того ж, у авто рідкісний бронзовий колір.

Повнопривідне купе Nissan Skyline GT-R34 оснащене знаменитою 2,6-літровою турбошісткою RB26DETT. За документами вона розвиває 280 к. с., але в реальності — близько 330 к. с. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Під капотом встановлена 2,6-літрова турбочетвірка

Зараз капсула часу Nissan Skyline GT-R34 виставлена на продаж. Спорткар оцінили в 88,3 мільйона ієн ($610 000).

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