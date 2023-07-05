Британці назвали найкращі вживані кабріолети віком до 8 років (фото)
До рейтингу увійшли 10 вживаних кабріолетів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Ці моделі ідеально підходять для літніх поїздок "з вітерцем".
Британські експерти назвали найкращі сучасні кабріолети з пробігом. Вони виділили 10 моделей віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Кабріолети є доволі нішевим сегментом і не такі популярні як кросовери. Попри це є безліч людей, яким подобаються автомобілі зі складним дахом.
Експерти випробували десятки кабріолетів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей, а також розповіли про переваги та недоліки цих авто.
Топ 10 найкращих кабріолетів з пробігом віком до 8 років:
10. BMW 4 Series Convertible
Експерти похвалили кабріолет BMW 4 Series за приємне керування та комфортну підвіску. Також модель пропонує зручну інформаційно-розважальну систему.
Плюси:
- багате оснащення;
- комфортна підвіска;
- жорсткий складаний дах.
Мінуси:
- маленький багажник;
- не таке приємне керування, як у купе;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
9. Jaguar F-Type Convertible
Jaguar F-Type привертає увагу своїм стильним дизайном і спортивним характером. На вибір доступні кілька двигунів, які сильно впливають на поведінку авто.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- стильний дизайн;
- приємне керування.
Мінуси:
- маленький багажник;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- дороге обслуговування.
8. BMW 2 Series Convertible
Компактніший BMW 2 Series ще приємніший у керуванні, ніж 4 Series. У цьому заслуга нижчої ваги та зменшених габаритів.
Плюси:
- приємне керування;
- комфортна підвіска;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- низька якість інтер'єру;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- неприємне керування.
7. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet
Кабріолет Mercedes-Benz E-Class чудово підходить для водіїв, які цінують комфорт. Також радує наявність інноваційної системи, яка обдуває шию теплим повітрям під час поїздки.
Плюси:
- багате оснащення;
- продумана аеродинаміка;
- місткий багажник.
Мінуси:
- висока вартість;
- неприємне керування;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
6. Mini Convertible
Стильний і практичний кабріолет Mini Convertible має безліч переваг. Зокрема, радує висока якість збірки та приємне керування.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- практичний інтер'єр;
- висока якість збірки.
Мінуси:
- маленький багажник;
- поганий огляд ззаду;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
5. BMW Z4
На відміну від BMW 4 Series, модель Z4 спочатку створювалася у версії з відкритим верхом. Це дало змогу зробити модель доволі жорсткою і комфортною.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- комфортна підвіска;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- базові двигуни занадто малопотужні;
- неприємне керування;
- погані гальма.
4. Porsche Boxster
Porsche Boxster має повадки флагманської моделі 911, але доступний за нижчою ціною. Експерти заявили, що це один з найкращих спортивних автомобілів з відкритим дахом.
Плюси:
- відточена керованість;
- комфортна підвіска;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- висока витрата палива.
3. Audi A3 Cabriolet
Кабріолет Audi A3 приємно здивував британських експертів, але його висока вартість не дала змоги посісти вище місце. Модель має високий рівень практичності та приємну керованість.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- відточена керованість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- висока вартість;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- АКПП іноді працює нестабільно.
2. Audi TT Roadster
Спортивніший Audi TT радує приємним керуванням і відмінною динамікою. Також модель приваблює стильним дизайном.
Плюси:
- приємний інтер'єр;
- відточена керованість;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- погана шумоізоляція;
- висока вартість.
1. Mazda MX-5
Якщо наявність другого ряду сидінь не є важливим фактором, то Mazda MX-5 є фаворитом. Цей родстер має відточену керованість і стильний дизайн.
Плюси:
- відточена керованість;
- відмінна динаміка;
- низька вартість обслуговування.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- маленький багажник;
- мало регулювань для сидінь.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі мінівени з пробігом віком до п'яти років.