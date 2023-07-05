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Британці назвали найкращі вживані кабріолети віком до 8 років (фото)

Фото: Mazda | Mazda MX-5 має відточену керованість і стильний дизайн

До рейтингу увійшли 10 вживаних кабріолетів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Ці моделі ідеально підходять для літніх поїздок "з вітерцем".

Британські експерти назвали найкращі сучасні кабріолети з пробігом. Вони виділили 10 моделей віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Кабріолети є доволі нішевим сегментом і не такі популярні як кросовери. Попри це є безліч людей, яким подобаються автомобілі зі складним дахом.

Експерти випробували десятки кабріолетів з пробігом. Вони виділили 10 найкращих моделей, а також розповіли про переваги та недоліки цих авто.

Топ 10 найкращих кабріолетів з пробігом віком до 8 років:

10. BMW 4 Series Convertible

BMW 4 Series Convertible досить приємний у керуванні
Фото: BMW

Експерти похвалили кабріолет BMW 4 Series за приємне керування та комфортну підвіску. Також модель пропонує зручну інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • комфортна підвіска;
  • жорсткий складаний дах.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • не таке приємне керування, як у купе;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

9. Jaguar F-Type Convertible

Jaguar F-Type Convertible має спортивний характер
Фото: Jaguar

Jaguar F-Type привертає увагу своїм стильним дизайном і спортивним характером. На вибір доступні кілька двигунів, які сильно впливають на поведінку авто.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • стильний дизайн;
  • приємне керування.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • дороге обслуговування.

8. BMW 2 Series Convertible

BMW 2 Series Convertible пропонує приємне керування
Фото: BMW

Компактніший BMW 2 Series ще приємніший у керуванні, ніж 4 Series. У цьому заслуга нижчої ваги та зменшених габаритів.

Плюси:

  • приємне керування;
  • комфортна підвіска;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • низька якість інтер'єру;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • неприємне керування.

7. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet комфортніший за своїх конкурентів
Фото: Mercedes-Benz

Кабріолет Mercedes-Benz E-Class чудово підходить для водіїв, які цінують комфорт. Також радує наявність інноваційної системи, яка обдуває шию теплим повітрям під час поїздки.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • продумана аеродинаміка;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • неприємне керування;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

6. Mini Convertible

Mini Convertible має практичний інтер'єр
Фото: MINI

Стильний і практичний кабріолет Mini Convertible має безліч переваг. Зокрема, радує висока якість збірки та приємне керування.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • практичний інтер'єр;
  • висока якість збірки.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • поганий огляд ззаду;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

5. BMW Z4

BMW Z4 має комфортну підвіску
Фото: BMW

На відміну від BMW 4 Series, модель Z4 спочатку створювалася у версії з відкритим верхом. Це дало змогу зробити модель доволі жорсткою і комфортною.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • комфортна підвіска;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • базові двигуни занадто малопотужні;
  • неприємне керування;
  • погані гальма.

4. Porsche Boxster

Porsche Boxster відчувається у керуванні як справжній суперкар
Фото: Porsche

Porsche Boxster має повадки флагманської моделі 911, але доступний за нижчою ціною. Експерти заявили, що це один з найкращих спортивних автомобілів з відкритим дахом.

Плюси:

  • відточена керованість;
  • комфортна підвіска;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • висока витрата палива.

3. Audi A3 Cabriolet

Audi A3 Cabriolet має безліч переваг
Фото: Audi

Кабріолет Audi A3 приємно здивував британських експертів, але його висока вартість не дала змоги посісти вище місце. Модель має високий рівень практичності та приємну керованість.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • відточена керованість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • АКПП іноді працює нестабільно.

2. Audi TT Roadster

Audi TT Roadster має спортивніший характер, ніж A3 Cabriolet
Фото: Audi

Спортивніший Audi TT радує приємним керуванням і відмінною динамікою. Також модель приваблює стильним дизайном.

Плюси:

  • приємний інтер'єр;
  • відточена керованість;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • погана шумоізоляція;
  • висока вартість.

1. Mazda MX-5

Експерти визнали Mazda MX-5 найкращим авто з відкритим дахом
Фото: Mazda

Якщо наявність другого ряду сидінь не є важливим фактором, то Mazda MX-5 є фаворитом. Цей родстер має відточену керованість і стильний дизайн.

Плюси:

  • відточена керованість;
  • відмінна динаміка;
  • низька вартість обслуговування.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • маленький багажник;
  • мало регулювань для сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі мінівени з пробігом віком до п'яти років.