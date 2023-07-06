Stellantis представили нову платформу для електромобілів із запасом ходу до 700 км

На новій архітектурі можна створювати різні автомобілі довжиною від 4300 до 4900 мм. STLA Medium підтримує передньо- та повнопривідні компонування з одним або двома електромоторами.

Концерн Stellantis представив нову платформу для електромобілів STLA Medium. Вона дасть змогу забезпечити майбутнім моделям запас ходу до 700 км. Про це повідомили на сайті Autocar.

У Stellantis заявили, що STLA Medium призначена для нових поколінь популярних моделей. Серед них седан Alfa Romeo Giulia та кросовер Peugeot 3008.

На новій архітектурі можна створювати різні автомобілі довжиною від 4300 до 4900 мм. Колісна база може становити від 2700 до 2900 мм.

STLA Medium підтримує передньо- та повнопривідні компонування. Останнє використовує двомоторну силову установку.

Одним з найяскравіших автомобілів на базі STLA Medium стане нова Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Це буде заряджений електромобіль потужністю до 1000 к.с.

Нова Alfa Romeo Giulia стане електромобілем Фото: Autocar

Акумулятори в автомобілях на новій платформі матимуть місткість до 98 кВт⋅год. Запас ходу на одному заряді становитиме близько 700 км.

Також STLA Medium дасть змогу знизити вагу майбутніх електромобілів приблизно на 10%. Це зробить нові моделі більш енергоефективними.

Раніше Фокус писав, що концерн Stellantis збирається налаштувати 28 двигунів для роботи на синтетичному паливі.