В Україні з'явилися перші автошколи для осіб із інвалідністю: де вони відкрилися

У перших автошколах для осіб із інвалідністю проходять курси для отримання водійського посвідчення категорії В. Особливістю таких закладів є те, що в них можна навчатися за індивідуальним графіком.

У Міністерстві внутрішніх справ оголосили про відкриття перших в Україні автошкіл для осіб із інвалідністю. Такі заклади вже працюють у п'яти містах нашої країни. Про це розповіли на сайті відомства.

У перших інклюзивних автошколах України можна отримати водійське посвідчення категорії В. Воно дозволяє керувати автомобілями масою до 3500 кг і з кількістю пасажирських місць до 8.

Автошколи відкрилися в Києві, Дніпрі, Львові, Кропивницькому та Кам'янці-Подільському. Там проходять курси перші 22 учні. Один із них уже отримав водійські права.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко зазначила, що проєкт "Автошколи для осіб із інвалідністю" спрямований на соціальну адаптацію для всіх осіб із інвалідністю. Такі люди зможуть навчатися керування авто набагато доступніше.

Навчальні автомобілі пристосовані для осіб із інвалідністю Фото: МВС України

Учням інклюзивних автошкіл доступні ті самі послуги, що й у традиційних автошколах. Особливістю таких закладів є те, що в них можна навчатися за індивідуальним графіком.

Тривалість навчання в автошколі для осіб із інвалідністю становить 11 тижнів. Повний пакет послуг обійдеться в 9000 грн.

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